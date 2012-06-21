Руководитель радио Eska ROCK убеждает, что в Украине просто не поняли иронии

Журналисты польского радио Eska ROCK шутили не над гражданками Украины, которые часто работают домохозяйками в Польше, а высмеивали стереотипы некоторых "малочисленных" представителей польского общества.

Об этом говорится в заявлении председателя правления Eska ROCK SA Богуслава Потонца, переданном агентству УНИАН.

"Целью разговора ведущих не было оскорбить и унизить женщин из Украины, а наоборот - была цель разоблачить и раскритиковать несправедливые стереотипы, которые функционируют в сознании части (и - к счастью - лишь небольшой части) польского общества", - отметил Б.Потонец.

По словам руководителя радиостанции, программа Кубы Воевудского и Михала Фигурского "является сатирической и не отражает их личных взглядов".

"Авторы часто воплощаются в разные роли, чтобы показать и высмеять мелочность некоторых поляков и вредные схемы, которыми они руководствуются", - заявил Б.Потонец.

Он обратил внимание, что программа, в которой прозвучали оскорбительные для украинок фразы, была посвящена победе сборной Украины в матче над Швецией и "была издевательством над ментальностью некоторых поляков", которые "завидуют" украинцам в этом успехе.

Глава Eska ROCK заявил, что его радиостанция и большинство поляков болели за сборную Украины и надеялись, что хотя бы один соорганизатор нынешнего Евро-2012 попадет в полуфинал.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд организаций и частных лиц подали заявление в прокуратуру о подозрении в совершении преступления двумя известными польскими журналистами Кубой Воевудским и Михалом Фигурским, которые в эфире 12 июня высказывали непристойные шутки о гражданках Украины. (УНИАН: польское законодательство за ксенофобские заявления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет).

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу некорректных высказываний двух журналистов радиостанции Radio Eska.

"Мы не можем закрывать глаза на появление в польском медиа-пространстве недопустимых высказываний, которые оскорбляют честь и достоинство украинцев, резко диссонируя с конструктивным духом двухстороннего взаимодействия", – сказано в комментарии МИД.

В связи с этим украинское внешнеполитическое ведомство требует публичных извинений от авторов этих некорректных высказываний и убеждено, что польская сторона примет все меры для адекватного реагирования и избежания подобных ситуаций в будущем.