Возле НСК «Олимпийский» тушили пожар

В Киеве сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Эспланадной, 30, который находится возле НСК «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, информация о пожаре на крыше пятиэтажки поступила 21 июня в 18.50.

К месту происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Как выяснилось, возгорание возникло в обустроенной на крыше мансарде. Площадь пожара составила 100 кв. м.

На месте происшествия работали 17 единиц техники и 73 человека личного состава. В 19.45 пожарным удалось локализовать возгорание, в 20.08 - ликвидировать. При этом во время тушения огня бойцы МЧС спасли одну женщину.

Причины возгорания выясняются.