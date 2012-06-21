В пятницу стартует фестиваль «Країна Мрій»

Впервые фестиваль проводится при поддержке Киевской городской государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Уже второй год подряд организаторы транслируют фестиваль он-лайн – поэтому концерты любимых исполнителей можно будет смотреть буквально дома.

Трансляция будет осуществляться с главной фестивальной сцены на Певческом поле 22 и 23 июня с 18.00 на интернет-странице официального сайта IX Международного этнического фестиваля «Країна Мрій» http://krainamriy.com/online.

Кроме того, 23 июня можно будет посмотреть прямую он-лайн-трансляцию пресс-конференции IX Международного этнического фестиваля «Країна Мрій». Она начнется в 17.00.

Традиционно в пресс-конференции примет участие инициатор и идейный вдохновитель фестиваля Олег Скрипка, а также участники и партнеры фестиваля.

Во время пресс-конференции будут подведены предварительные итоги фестиваля, а также награждены победители ряда фестивальных конкурсов.

Поддержку проведения он-лайн-трансляции предоставляет официальный партнер фестиваля компания «Кока-Кола».

Организаторы обещают незабываемую и драйвовую атмосферу праздника. В вечерней программе первого фестивального дня, 22 июня, на главной сцене будут выступать группы «Иларя & Гринькив & Алексей Кабанов» (Украина), Намгар (Российская Федерация, Бурятия), Lilian Vieira (Zuco 103) (Бразилия, Великобритания), ТНМК (Украина) и Baba Zula (Турция).

Во второй фестивальный день, 23 июня, зрители смогут посмотреть в он-лайн - трансляции выступления групп Астарта (Украина), MA VALISE (Франция), Mgzavrebi (Грузия) и ВВ & В. Попадюк & Ле Гранд Оркестра (Украина)

Днем для посетителей будут проходить многочисленные мастер-классы, конкурсы и развлечения.