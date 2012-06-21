УНП требует отставки руководителей НТКУ, которые «отняли» у украинцев Евро

Украинская Народная Партия требует отправить в отставку руководство Национальной телевизионной компании Украины, которое фактически лишило миллионы украинцев возможности смотреть матчи украинской сборной в рамках Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

С таким заявлением выступил народный депутат, заместитель председателя УНП Ярослав Джоджик, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, продажа Первым национальным эксклюзивных прав на трансляцию матчей сборной Украины ТРК «Украина» была осуществлена с нарушением украинских законов и рекомендаций УЕФА.

«Трансляция матчей европейского форума должна проходить открыто, а сигнал – охватывать максимальную территорию», – отметил Я.Джоджик, добавив, что покрытие ТРК «Украина» - около 50% территории, аналоговый сигнал канала является одним из самых слабых среди всех общенациональных каналов, а сигнал через спутник был закодирован, в то же время сигнал Первый Национальный охватывает до 95% территории государства.

Политик отметил, что «даже самый успешный матч для нашей сборной – против Швеции – смогли увидеть лишь немногим более трети украинцев, а большинство из них должны были смотреть футбол в плохом качестве».

«У украинских болельщиков Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Черкасской, Волынской областей и других регионов отобрали футбольный праздник, а сам футбол они были вынуждены смотреть или через иностранные каналы, или лишь слушать трансляцию по радио», – отметил народный депутат. «И это при том, что ТРК «Украина» заплатила НТКУ за право на трансляцию 50% матчей Евро-2012 включительно с матчами сборной Украины 12 млн дол.», - добавил он.

«Потому руководство НТКУ должно ответить перед украинскими болельщиками, перед законом и перед УЕФА», – подчеркнул Я.Джоджик.