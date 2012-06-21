КІА Ceed выехала на встречную полосу: 6 раненых

Во Львовской области в ДТП с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в том числе 10-летний мальчик.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, авария произошла 20 июня на автотрассе Киев-Чоп в селе Дидилов Каменка-Бугского района.

Водитель иномарки «КІА Ceed», 58-летняя жительница Киева, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Вследствие этого произошло столкновение автомобиля «KIA» с микроавтобусом «Volkswagen Transporter» под управлением 36-летнего жителя Тернопольской области, и иномаркой «Volkswagen Touareg», за рулем которой был 34-летний житель Луганской области.

Как отмечается в сообщении, в результате ДТП травмированы шесть человек: женщина-водитель автомобиля «КІА» и пассажир - 60-летний киевлянин; 52-летняя жительница Луганской области, которая находилась в салоне автомобиля «Volkswagen Touareg», а также трое пассажиров микроавтобуса - 29- и 57-летняя жительницы Тернопольской области и 10-летний мальчик (у ребенка медики диагностировали сотрясение головного мозга).

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. У водителей взята кровь для проверки на содержание этанола.