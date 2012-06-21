Тигипко говорит, что «дорогие коллеги в погонах» слишком доят бизнес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании в Симферополе.

«Наши контролирующие организации сегодня распоясались. Куда ни придешь, разговор один: "Сергей Леонидович, одновременно до семи проверяющих, комнат не хватает!". Сказал Президент - одна проверка в год, а сегодня наши дорогие коллеги в погонах позволяют себе доить каждый день, по очереди ходят на живое, работающее предприятие», - заявил вице-премьер.

По словам С.Тигипко, контролеры «передавили» бизнес. «Сегодня - это не 2007 год, когда все росло. Сегодня они находятся в тяжелейшей ситуации», - сказал вице-премьер.

Он добавил, что последний разговор по этому поводу на заседании Совета регионов был очень жестким. «Были предупреждены все министры в погонах, генеральный прокурор», - отметил С.Тигипко.