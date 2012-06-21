На Киевщине 14 часов искали ребенка, потерявшегося на отдыхе

Как сообщили УНИАН в Отделе работы со СМИ Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Киевской области, по словам отца, во время отдыха на пруде в селе Большая Снетинка он только на минуту потерял ребенка из поля зрения. Маленькая девочка побежала к своему братику, который рыбачил рядом, и пропала.

Самостоятельные действия ничего не дали, и мужчина обратился к оперативным службам.

Работники МЧС и МВД сразу начали поиски. Метр за метром обследовали берега водоема и прилегающие поля. Поиски продолжались всю ночь. И уже утром один из спасателей нашел девочку в подсолнухах. От усталости ребенок заснул на земле.

В настоящее время девочка чувствует себя удовлетворительно.