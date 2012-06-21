В Одессе регионалу подарили говяжий язык, завернутый в российский триколор

Около 50 активистов ВО «Свобода и областного объединения «Просвіта» им. Тараса Шевченко пикетировали сегодня админздание Одесского облсовета в знак протеста против попыток властей провести через парламент «антиукраинский», по мнению участников акции, законопроект «Об основах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держали в руках лозунги «Руки геть від української мови!», «Гончаренка у відставку!» та інші. Некоторые участники акции пришли к админзданию на проспекте Шевченко, 4 в масках, символизирующих депутатов-«регионалов» Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, а также заместителя председателя Одесского облсовета Алексея Гончаренко.

Активисты «Свободы» и «Просвіти» передали в облсовет обращение с требованием к депутатам – поддержать государственный статус украинского языка.

Впрочем, вскоре А.Гончаренко в сопровождении сотрудников милиции вышел к участникам акции, которые встретили его возгласами «Ганьба!». Когда же он попытался оправдать лоббирование российских интересов в Одессе, в том числе организацию пиар-акции по сбору подписей за законопроект Колесниченко-Кивалова, один из пикетчиков вручил зампредседателю облсовета пакет, в котором был говяжий язык, завернутый в российский триколор со словами «Вот тебе твой русский язык».

Обидевшись на пикетчиков облсовета и поспорив с активистами, А.Гончаренко подтвердил свою поддержку законопроекта, согласно которому русский язык должен стать региональным на территории 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины, и вернулся в админздание облсовета.