Налоговики комментируют инцидент с журналистом возле супермаркета в Донецке

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Донецкой области.

Согласно сообщению, 20 июня в ходе проверки с участием председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого и первого заместителя главы Государственной налоговой службы Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача, целью которой было предотвращение незаконной продажи фальсифицированной алкогольной продукции, произошел инцидент.

Оперативные работники ГНС в Донецкой области, находясь перед входом в супермаркет «БУМ», обратили внимание на человека с неадекватным поведением (резкие движения, наличие сомнительного предмета за ремнем брюк).

Во время подъезда машины с руководством к супермаркету этот мужчина, держась за предмет, начал быстро передвигаться в сторону машины. Не будучи уверенными в его намерениях, сотрудники ГНС в Донецкой области вынуждены были придержать его. Мужчина начал вести себя истерично, не отпуская руки от сомнительного предмета.

С целью отвода возможной угрозы для граждан, находившихся возле супермаркета, сотрудники налоговой милиции оттеснили мужчину, а наряд милиции, который прибыл, задержал его. Во время задержания у мужчины выпала отвертка значительных размеров.

Свои действия задержанный мужчина объяснить не смог, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам М.Касьянова, 20 июня он обратился в милицию с заявлением о том, что его при попытке снять на мобильный телефон въезд кортежа губернатора задержали неизвестные и нанесли телесные повреждения. Активист утверждает, что в милиции следователь прокуратуры попросил его подняться этажом выше в прокуратуру, где его заставили отказаться от услуг адвоката Татьяны Ивановой и написать признание в подготовке покушения на губернатора. По словам М.Касьянова, без этого признания его и Т.Иванову отказывались выпустить из здания прокуратуры.

После признания М.Касьянова отпустили из правоохранительных органов, не взяв подписку о невыезде и не применив никаких других мер пресечения. Об это сам М.Касьянов написал на свое страничке в «Фейсбуке». На вопрос, зачем он подписал признание о готовящемся покушении на губернатора, М.Касьянов ответил, что сделал это, чтобы выйти из прокуратуры, и добавил: «Я ведь действительно готовил покушение на имидж губернатора».

21 июня пресс-служба Донецкой прокуратуры сообщила, что прокуратура Ворошиловского района Донецка проводит проверку по факту инцидента, который произошел с донецким активистом М.Касьяновым 20 июня.

В Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины Донецкой области сообщили, что вчера в Ворошиловский райотдел милиции нарядом патрульной службы действительно был доставлен М.Касьянов. В ходе осмотра у М.Касьянова были изъят складной нож и отвертка. Задержанный написал заявление с просьбой принять меры к неизвестным, которые препятствовали осуществлению его профессиональной деятельности.