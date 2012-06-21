Россиянин спьяну «заминировал» дом в Житомире: светит 5 лет

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, вчера в дежурную часть УМВД Украины в Житомирской области на спецлинию «102» около 17.45 позвонила по телефону житомирянка и рассказала, что в доме, где она проживает, заложена бомба. 65-летняя пенсионерка уточнила, что об этом ей сказал в телефонном разговоре неизвестный.

Через несколько минут по указанному адресу к пенсионерке прибыла милиция - следственно-оперативные группы УМВД, Королевского райотдела этого управления, работники взрыво-технической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД и других подразделах. На месте происшествия также развернула работу региональная координационная группа антитеррористического центра работников УСБУ, УМВД, УМЧС, прокуратуры и других правоохранительных органов.

Вскоре правоохранители эвакуировали 160 жителей дома, обеспечив его охрану.

Эксперты взрыво-технической службы, взяв с собой служебную собаку, на протяжении трех часов тщательным образом осматривали помещение, однако бомбы не нашли. Около 21 часа жителей дома заверили в безопасности помещений и пустили назад в квартиры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украине.

Вчера же, около 22.00 милиция задержала в Житомире подозреваемого в ложном сообщении о «заминировании» жилого дома - 55-летнего гражданина Российской Федерации, который 18 июня прибыл в Украину по частным делам. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, потому адекватно объяснить свои действия не смог.

Согласно украинскому законодательству ему угрожает штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет. В зависимости от приговора суда, ему также придется оплатить за выезд и работу взрыво-технических, спасательных и специальных служб.