В пятницу Украину поджарит до +37, Черное море прогреется до +24

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура существенно не изменится:

Ночью 16-22 градуса, днем на западе и востоке 27-33, на севере, в центре и на юге жара 30-37 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, во время грозы порывистый.

В Киеве и области без осадков. Температура ночью 16-19 градусов, днем 33-35. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 17-19 градусов, днем 30-36. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В северных областях ночью без осадков, днем лишь на Житомирщине возможен кратковременный дождь. Температура ночью 16-19 градусов, днем жара 30-35. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем жара 30-37. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 16-18 градусов, днем 27-30. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В западных областях ночью и днем местами грозовые дожди. Температура ночью 17-20 градусов, днем 27-33 . Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-8 м/с, во время грозы порывистый.

Погода на курортах Крыма 22 июня: в Евпатории, Севастополе, Феодосии и Ялте без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 21-22 градуса, днем жара 31-35.

Температура воды в Черном море: в районе Ялты, Севастополя и Одессы 24 градуса, в районе Евпатории 20, в районе Феодосии 18 градусов.

Погода в Карпатском регионе 22 июня: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 19-20 градусов, днем 27-29. Ветер юго-западный, западный, 3-5 м/с, во время грозы порывисты.