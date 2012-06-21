Эксперты назвали предварительные причины разрушения дома в Луцке

Об этом сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета.

Как отмечено в выводах экспертов, «разрушение части дома вызвано потерей несущей способности межоконного простенка первого этажа (на это указывает характер и порядок падения конструкций)».

Кроме того, в выводах отмечено, что «техническое состояние строительных конструкций квартир между первым и вторым подъездами – аварийное (дальнейшая их эксплуатация не допускается). Чтобы предотвратить аварийную ситуацию в других частях дома, рекомендуется срочно выполнить усиление межоконных простенков внешней несущей стены первого этажа».

Луцкий городской голова Николай Романюк уже дал поручение с сегодняшнего дня начать работы по укреплению межоконных простенков внешней несущей стены, чтобы предотвратить аварийную ситуацию в других частях дома.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Луцке в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Погибли два человека, разрушены 8 квартир.