В Черкасской области 9-летняя девочка спасла тонущую 7-летнюю

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, девочка отдыхала у реки вместе с родителями, которые, оставив ее без присмотра, не заметили, как та, купаясь, стала тонуть.

В это время неподалеку проплывала 9-летняя девочка. Именно она, заметив, как под водой скрылась голова ребенка, сразу стала нырять, чтобы найти утопленницу. После нескольких попыток ей удалось найти девочку и вытолкнуть ее на поверхность.

На помощь пришел дедушка, который также был на берегу. Он вытащил девочку на берег и стал оказывать ей неотложную помощь. Пока на место происшествия прибыла "скорая", мужчине удалось вернуть девочку к жизни. Но состояние ее оставалось критическим, поэтому девочка была срочно госпитализирована в реанимационное отделение Чигиринской райбольницы.

Сейчас жизнь ребенка вне опасности. Она еще находится в больнице, но медики оценивают ее состояние как стабильное.