После «аргументов» милиции журналист признался в покушении на председателя ОГА
Донецкий активист Максим Касьянов после пребывания в Ворошиловском РОВД Донецка письменно отказался от услуг адвоката и дал чистосердечное признание в попытке покушения на губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.
Об этом изданию «Донецкие вести» по телефону сообщил лидер независимого медиапрофсоюза Донбасса, заместитель главного редактора Агентства журналистских расследований Максим Абрамовский.
По словам Максима Абрамовского, после конфликта с неизвестно чьей охраной в центре Донецка во время визита губернатора Андрея Шишацкого в супермаркет БУМ, Максима Касьянова доставили в Ворошиловское райуправление милиции. Позже Касьянов поехал в судебно-медицинскую экспертизу, снимать побои. Вернувшись в РОВД, Максим Касьянов со следователем Руденко поднялись этажом выше в прокуратуру, а спустя пять минут адвокату сообщили сенсационные новости.
Первая – Максим Касьянов письменно отказался от услуг адвоката. Второе – он уже подписал чистосердечное признание в попытке покушения на губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.
По словам самого «террориста» в райотдел пришел следователь прокуратуры Руденко, который сказал, что не выпустит из прокуратуры его и адвоката Татьяну Иванову, которая согласилась представлять интересы избитого журналиста, пока он не откажется от ее услуг и не признается в подготовке покушения на губернатора.
Касьянов пошел на то, чтобы «отпустить Татьяну Иванову, которую реально держали в прокуратуре». Потом он на видеокамеру записал и явку с повинной.
«Я сделал это для самосохранения», - сказал Максим Касьянов.
Напомним, 20 июня неизвестные задержали Максима Касьянова возле супермаркета БУМ при попытке снимать на мобильный телефон въезд кортежа губернатора.