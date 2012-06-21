После «аргументов» милиции журналист признался в покушении на председателя ОГА

Об этом изданию «Донецкие вести» по телефону сообщил лидер независимого медиапрофсоюза Донбасса, заместитель главного редактора Агентства журналистских расследований Максим Абрамовский.

По словам Максима Абрамовского, после конфликта с неизвестно чьей охраной в центре Донецка во время визита губернатора Андрея Шишацкого в супермаркет БУМ, Максима Касьянова доставили в Ворошиловское райуправление милиции. Позже Касьянов поехал в судебно-медицинскую экспертизу, снимать побои. Вернувшись в РОВД, Максим Касьянов со следователем Руденко поднялись этажом выше в прокуратуру, а спустя пять минут адвокату сообщили сенсационные новости.

Первая – Максим Касьянов письменно отказался от услуг адвоката. Второе – он уже подписал чистосердечное признание в попытке покушения на губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.

По словам самого «террориста» в райотдел пришел следователь прокуратуры Руденко, который сказал, что не выпустит из прокуратуры его и адвоката Татьяну Иванову, которая согласилась представлять интересы избитого журналиста, пока он не откажется от ее услуг и не признается в подготовке покушения на губернатора.

Касьянов пошел на то, чтобы «отпустить Татьяну Иванову, которую реально держали в прокуратуре». Потом он на видеокамеру записал и явку с повинной.

«Я сделал это для самосохранения», - сказал Максим Касьянов.

Напомним, 20 июня неизвестные задержали Максима Касьянова возле супермаркета БУМ при попытке снимать на мобильный телефон въезд кортежа губернатора.