Из-за пожара в полтавском общежитии эвакуировали 110 человек
08:58, 21 июня 2012Общество
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В Полтаве на седьмом этаже общежития Полтавского института последипломного педагогического образования в результате замыкания электропроводки произошло воспламенение пластиковой обшивки стены коридора.
Причина замыкания электропроводки устанавливается
Сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 23 часа 50 минут девять отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали.
Из-за сильного задымления с шестого по девятый этажи были выведены на свежий воздух 110 человек, из них 9 человек – с помощью автолестниц, 49 человек получили аппараты на сжатом воздухе.
Причина замыкания электропроводки устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.
Всего на территории Украины в течение прошлых суток зафиксирован 261 пожар, в огне погибли два человека. С начала года произошли более 32 тысяч пожаров, в результате которых погибли 1522 человека.
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