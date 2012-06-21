Гнать бензин из сахара - экономически выгодно

Об этом сообщил на брифинге и.о. министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.

«Оставляя за государством монополию на производство питьевого спирта, мы считаем целесообразным производство биоэтанола поручить аграрному бизнесу и не инвестировать в это государственные средства. С нашей точки зрения государственная монополия на производство биоэтанола не нужна», - отметил Н.Безуглый.

Он отметил, что аграрный и энергетический бизнес готовы вложить «намного больше, чем 1 млрд грн» для того, чтобы наладить производство биоэтанола в Украине.

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Справка УНИАН. Биоэтанол - экологически чистое топливо, которое производится из сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар. Биоэтанол является высокоэффективным заменителем бензина и способствует снижению парниковых выбросов в атмосферу. В Украине действует около 70 спиртовых заводов. Промышленное внедрение производства смесевых бензинов может дать 500 тыс. тонн дешевого биотоплива в год.