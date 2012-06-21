И.о.министра: еще 500 га теплиц, и Украина сможет отказаться от импорта

Это позволило бы обеспечивать себя тепличными овощами и отказаться от их импорта, как сообщил на брифинге и.о. министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.

По словам Н.Безуглого, в Украине на сегодня существует реальный дефицит теплиц, что приводит к необходимости импорта тепличных овощей.

«Импорт тепличных овощей в Украину может уменьшиться только когда мы построим хотя бы 500 га теплиц. Эта работа в прошлом году начата, и первые 44 га новых современных теплиц построены. Мы думаем на протяжении 3-4 лет Украина станет экспортной страной, в том числе по овощной группе», - отметил Н.Безуглый.

При этом он подчеркнул, что на сегодня Украина экспортирует больше овощей, чем импортирует.