В подпольной типографии печатали акцизные марки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС Украины в Луганской области, по словам начальника отделения противодействия незаконному обращению подакцизных товаров управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Константина Хоружого, подпольную типографию налоговики обнаружили в ходе обыска бывшего промышленного объекта, принадлежащегот местному жителю.

На линии печатались марки для сигарет Philip Morris. Оборудование позволяло выпускать также акцизные марки для алкогольной продукции Украины, Польши и Словении.

Обнаружены формы печатей, диапозитивы, бумага, а также специальные защитные элементы. Стоимость оборудования, по оценке специалистов, почти 1 млн грн.

Налоговики устанавливают каналы поступления в подпольное производство сырья, фурнитуры, а также организаторов незаконной деятельности.