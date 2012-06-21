Из Черновцов начнутся полеты в Киев, Римини и Стамбул

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявлено на совместной пресс-конференции Черновицкого горсовета и представителей заинтересованных авиакомпаний и туристических фирм.

Со 2 июля этого года регулярные рейсы в Киев (аэропорт «Жуляни») будет осуществлять Международная акционерная авиационная компания «Урга», а продажу билетов будет развивать туристическая фирма «Аэролюкс тревел». Самолеты типа SAAB-340B, которые вмещают 33 пассажира, будут летать из Черновцов в столицу трижды в неделю - по понедельникам, середах и пятницам.

Представители авиакомпании «Урга» отметили, что первый этап проекта внедряется как пробный и рассчитан до 31 августа 2012 года, однако в случае популярности маршрута никаких изменений ни в графике рейсов, ни в тарифах проводиться не будет.

Кроме этого, в ближайшее время будет определена дата начала регулярных авиаперевозок по маршруту Черновцы-Стамбул-Черновцы. В настоящее время проводятся профилактические работы на взлетной полосе черновицкого аэропорта для регулярного приема больших самолетов класса Airbus-320/321, которые будут выполнять эти рейсы.

На начальном этапе турецкие перевозчики их планируют проводить трижды в неделю, однако на перспективу имеют возможность летать ежедневно по будням. Также предусматривается в будущем открытие сезонных рейсов в Анталию и другие курортные направления.