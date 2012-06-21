Задержан наркурьер с товаром на 200 тыс. долларов
00:49, 21 июня 2012Общество
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В пункте пропуска «Новые Трояны» таможенного поста «Болград» Одесской области задержан 46-летний наркокурьер, пытавшийся переместить на территорию Молдовы партию фентанила - синтетического аналога героина.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области, «два брикета фентанила общим весом около 1 кг были обнаружены при досмотре обшивки капота его автомобиля». Изъятой партии наркотика хватало на 4 млн доз, а общая стоимость фентанила составила 200 тыс. долл.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотического средства в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
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