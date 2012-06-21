Задержан наркурьер с товаром на 200 тыс. долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области, «два брикета фентанила общим весом около 1 кг были обнаружены при досмотре обшивки капота его автомобиля». Изъятой партии наркотика хватало на 4 млн доз, а общая стоимость фентанила составила 200 тыс. долл.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотического средства в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.