Эксперт назвал языковой законопроект актом правового мошенничества

Проект Закона Украины "О принципах государственной языковой политики" является актом правового мошенничества. Об этом заявил сегодня во время слушаний, организованных комитетом Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко.

"Весь этот документ - это акт правового мошенничества", - сказал он.

В частности, по его словам, норма этого законопроекта о том, что органы местного самоуправления сами по собственному усмотрению смогут выбирать язык для своего региона, прямо противоречит нормам Конституции Украины и выводам Конституционного суда о том, что "государственность украинского языка является элементом государственного строя в Украине". Он также считает, что не отвечает действующему законодательству норма законопроекта о праве на "языковое самоопределение", согласно которой чиновники получат право по собственному усмотрению выбирать язык общения с гражданами.

По его словам, авторы этого законопроекта также дают неверное толкование Европейской хартии региональных и миноритарных языков, направленной прежде всего на защиту исчезающих языков.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

При подготовке ко второму чтению законопроекта о принципах государственной языковой политики поступило более 2 тысяч поправок.