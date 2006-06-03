Ющенко: рождаемость уже выросла на 6%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость увеличения государственной денежной помощи по уходу за ребенком до трех лет, и отмечает, что это является заданием для нового парламента и правительства.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном радиообращении к украинскому народу, которое было посвящено первым итогам Года ребенка в Украине, которым объявлен 2006 год.

“В первые годы жизни малышей матери должны быть всегда рядом с младенцем, и государство должно создать все условия для этого. Поэтому следующим нашим шагом в решении демографической проблемы должен стать рост помощи по уходу за ребенком до трех лет по крайней мере в два раза. Это задача, которую должны решить новый парламент и правительство”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Напомнив, что с 2005 года в Украине более чем в 11 раз была увеличена денежная помощь матерям при рождении ребенка, В.ЮЩЕНКО констатировал: “Сегодня наши ближайшие соседи, в частности Россия, берут пример с Украины и говорят о необходимости поднять помощь молодым мамам. Этот шаг полностью оправдал себя – рождаемость в Украине в 2006 году уже возросла на 6%. Надеюсь, это - лишь начало возрождения украинской нации”.

Президент также подчеркнул, что вопрос гармоничного развития подрастающего поколения относится к национальным интересам Украины.