Бывший муж убил популярную певицу

Как передает Радио Машааль – подразделение Радио Свобода, артистку и ее отца застрелили три человека, проезжавшие мимо на мотоциклах, когда она выходила из косметического салона. Сестра певицы, находившаяся рядом, не пострадала.



По данным полиции, среди стрелявших был бывший муж Газалы – Джаханги Хан. Она вышла за него замуж в 2010 году, но вскоре разошлась – по сообщениям, поскольку у него была еще одна жена, а сам он препятствовал певице в продолжении ее карьеры.