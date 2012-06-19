Бывший муж убил популярную певицу
21:39, 19 июня 2012Общество
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В пакистанском городе Пешавар убита популярная певица Газала Джавед.
Как передает Радио Машааль – подразделение Радио Свобода, артистку и ее отца застрелили три человека, проезжавшие мимо на мотоциклах, когда она выходила из косметического салона. Сестра певицы, находившаяся рядом, не пострадала.
По данным полиции, среди стрелявших был бывший муж Газалы – Джаханги Хан. Она вышла за него замуж в 2010 году, но вскоре разошлась – по сообщениям, поскольку у него была еще одна жена, а сам он препятствовал певице в продолжении ее карьеры.
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