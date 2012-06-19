Поезд «Москва - Бердянск» задержался из-за мины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, боеприпас был найден сегодня, 19 июня, в 09.50 на 199 км Приднепровской железной дороги, перегон «Лежено - Кирпотино», в Запорожском районе.

Группой разминирования г. Запорожья в 11.15 минометная мина калибра 82 мм времен войны изъята и обезврежена.

Во время работ по разминированию была задержка движения поезда «Москва – Бердянск» на 1 час - с 10.15 до 11.15.