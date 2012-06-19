ВР может разрешить вне конкурса поступать в вузы детям некоторых шахтеров

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие данного решения проголосовали 315 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить особенности получения образования лицами, родители которых являются шахтерами, имеющими стаж подземной работы не менее 15 лет, или которые погибли в результате несчастного случая на производстве, и шахтеров-инвалидов.

Такие лица в первый год после получения общего среднего образования (базового или полного) зачисляются вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения для учебы за счет средств государственного и местных бюджетов с предоставлением мест в общежитиях на время учебы и гарантированной выплатой за счет средств государственного бюджета стипендии в размере прожиточного минимума, установленного законом для работоспособных лиц.