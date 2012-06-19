Задержали всех подозреваемых в стрельбе на Буковине

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Черновицкой области Петр Коваль, именно один из них и стрелял из пистолета в потерпевшего, впоследствии умершего в больнице.

Относительно этого подозреваемого следователем УМВД и прокуратурой готовится представление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу. Второй задержанный, который применил газовый баллончик, судом взят под стражу.

По словам П.Коваля, что касается двух других подозреваемых, задержанных ранее, то Шевченковский районный суд Черновцов сегодня поддержал представление следователя УМВД и прокуратуры в отношении организатора хулиганских действий и избрал им меру пресечения - взятие под стражу.

Подозреваемому, который стрелял и ранил братьев-депутатов, суд продлил срок задержания до 9 суток, мотивируя это тем, что суду нужны «дополнительные характеризующие данные относительно подозреваемого».

Досудебное следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 июня в помещении бывшего универмага г. Вашковцев группа из 10 местных и приезжих буковинцев смотрела футбольный матч. Около 21-го часа туда вошли 17 человек и начали хаотическую стрельбу из револьверов, предназначенных для стрельбы патронами Флобера калибра 4 мм, и применили газовый баллончик. В результате были ранены три буковинца, двое из которых оказались депутатами местных советов от партии «Фронт Змін». Один из них – 39-летний частный предприниматель – после госпитализации в городскую больницу умер.

Двое других потерпевших тоже были доставлены в больницу с ранениями.

Во время допроса они отметили, что "никакой политики в конфликте не было, а исключительно хулиганские действия", подчеркнули в милиции. Кроме того, отец одного из активных виновников трагедии «сам является депутатом одной из районных советов также от партии «Фронт Змін».

По факту смерти и совершения хулиганских действий УМВД Украины в Черновицкой области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.