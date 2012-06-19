Регионалы собирают подписи за памятник Суворову в Одессе

Депутаты от Партии регионов инициируют установку в Одессе копии памятника российскому полководцу Александру Суворову, который был установлен в 1945 году в Измаиле как символ освобождения этого придунайского города от фашистов.

Об этом сообщили УНИАН в управлении информации Одесского горсовета.

Данное предложение планируется вынести на рассмотрение сессии Одесского горсовета 17 июля.

В управлении информации также сообщили, что «в период с 30 мая по 30 августа инициативной группой депутатов во главе с Геннадием Трухановым осуществляется сбор подписей в поддержку внесения местной инициативы «Об установке в Суворовском районе Одессы копии скульптурной композиции А.Суворову».

Депутаты мотивируют установку в Одессе копии памятника А.Суворову тем, что в Одессе есть Суворовский район, а также «Суворову российская императрица Екатерина II поручила патронировать работы по основанию на месте крепости Хаджибей нового города».