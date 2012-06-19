Умер лауреат Шевченковской премии Леонид Талалай

Об этом Gazeta.ua сообщил народный депутат от фракции БЮТ-Батькивщина Павел Мовчан.

"Он вчера попрощался со многими людьми, - говорит нардеп. - А сегодня якобы его прибило дверцей в погребе. Он несколько раз пытался покончить с собой. Жил на Жуковом острове в хибарке. Квартиры у него не было. Там сейчас моя жена (Любовь Голота) с Михаилом Сидоржевским (главным редактором "Украинской литературной газеты"). Она звонила мне. Когда будем хоронить, еще неизвестно ".

Леонид Талалай родился 11 ноября 1941 года в селе Савинцы Савинского района Харьковской области. 1967 г. в Донецке вышел первый сборник его произведений "Журавлиний леміш".1971 году окончил Литературный институт имени Горького в Москве. С 1976-го жил в Киеве, издал 11 поэтических книг. За сборник "Вибране" 1993 года удостоен Государственной премии Украины им. Шевченко.