Убийцы Оксаны Макар подрались в зале суда
Во время перерыва в судебном заседании по делу об убийстве Оксаны Макар произошла потасовка между подсудимыми.
Закончилось сегодняшнее судебное заседание по делу Оксаны Макар. Выйдя из зала суда, адвокат Николай Катеринчук сообщил, что во время перерыва в судебном заседании произошла потасовка между подсудимыми.Евгений Краснощек два раза ударил Артема Погосяна — в шею и ухо, сообщает novosti-n.mk.ua.
Мотивировать свои действия Краснощек отказывается. Погосян говорит, что конфликт произошел на национальной почве. В свою очередь адвокаты матери убитой девушки считают, что причиной драки являются показания, которые дает Погосян. Напомним, он отрицает свою вину в убийстве Оксаны Макар.
Напомним, что сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме. Заслушивались показания подсудимых, которые имеют интимный характер.