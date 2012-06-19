Убийцы Оксаны Макар подрались в зале суда

Закончилось сегодняшнее судебное заседание по делу Оксаны Макар. Выйдя из зала суда, адвокат Николай Катеринчук сообщил, что во время перерыва в судебном заседании произошла потасовка между подсудимыми.Евгений Краснощек два раза ударил Артема Погосяна — в шею и ухо, сообщает novosti-n.mk.ua.

Мотивировать свои действия Краснощек отказывается. Погосян говорит, что конфликт произошел на национальной почве. В свою очередь адвокаты матери убитой девушки считают, что причиной драки являются показания, которые дает Погосян. Напомним, он отрицает свою вину в убийстве Оксаны Макар.

Напомним, что сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме. Заслушивались показания подсудимых, которые имеют интимный характер.