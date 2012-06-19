Прокурором Севастополя стал Пилат
15:49, 19 июня 2012Общество
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Пшонка назначил Игоря Пилата прокурором Севастополя.
Стаж Игоря Пилата - 28 лет
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка своим приказом назначил прокурором Севастополя старшего советника юстиции Игоря Пилата, который ранее занимал должность заместителя прокурора этого города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, И.Пилат имеет стаж работы в органах прокуратуры более 28 лет. Он работал на руководящих должностях в прокуратурах Львовской области и Крыма, а также в центральном аппарате ГПУ.
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