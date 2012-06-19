Прокурором Севастополя стал Пилат

15:49, 19 июня 2012
Общество
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Пшонка назначил Игоря Пилата прокурором Севастополя.

Игорь Пилат

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка своим приказом назначил прокурором Севастополя старшего советника юстиции Игоря Пилата, который ранее занимал должность заместителя прокурора этого города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, И.Пилат имеет стаж работы в органах прокуратуры более 28 лет. Он работал на руководящих должностях в прокуратурах Львовской области и Крыма, а также в центральном аппарате ГПУ.

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