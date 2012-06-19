Прокурором Севастополя стал Пилат

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка своим приказом назначил прокурором Севастополя старшего советника юстиции Игоря Пилата, который ранее занимал должность заместителя прокурора этого города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, И.Пилат имеет стаж работы в органах прокуратуры более 28 лет. Он работал на руководящих должностях в прокуратурах Львовской области и Крыма, а также в центральном аппарате ГПУ.