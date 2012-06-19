Насильнику полуторагодовалого ребенка дали 11 лет
15:23, 19 июня 2012Общество
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В Хмельницкой области к 11 годам лишения свободы осужден 35-летний житель Славуты, который изнасиловал полуторагодовалого ребенка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение вынес Славутский горрайонный суд.
Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней) Уголовного кодекса Украины.
Это преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения в отношении своей полуторагодовалой приемной дочери, будучи условно-досрочно освобожденным за совершение аналогичного преступления.
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