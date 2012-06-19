Насильнику полуторагодовалого ребенка дали 11 лет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение вынес Славутский горрайонный суд.

Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней) Уголовного кодекса Украины.

Это преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения в отношении своей полуторагодовалой приемной дочери, будучи условно-досрочно освобожденным за совершение аналогичного преступления.