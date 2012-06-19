У Табачника рассказали, почему «обделили» Могилянку госзаказами

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины.

В Минобразования также отметили, что, поскольку потребности рынка труда в специалистах с высшим экономическим образованием ежегодно сокращаются, то адекватно сокращается и объем государственного заказа для высших учебных заведений, которые находятся в сфере управления Министерства образования и науки, молодежи и спорта, в частности, по ОКУ бакалавра по специальности «Экономика и предпринимательство», в том числе по направлению подготовки «Экономическая теория».

В министерстве сообщили, что общий объем государственного заказа по этому направлению сокращен в 2012 году по сравнению с 2010 годом.

В связи с этим Минобразования вынуждено пропорционально уменьшать объем доведенного государственного заказа для высших учебных заведений, которые имеют лицензии по экономических направлений подготовки.

Если учитывать значительное уменьшение количества выпускников общеобразовательных учебных заведений в 2011 году, а в качестве базового показателя брать 2010 год, то в 2012 году уменьшение объема государственного заказа по направлению «Экономическая теория» произошло не только в Национальном университете «Киево-Могилянская академия», но и в других ведущих высших учебных заведениях.

На днях в СМИ появилась информация относительно невыделения госзаказа на подготовку журналистов и уменьшение количества бюджетных мест на факультете экономической теории Национального университета «Киево-Могилянская академия».