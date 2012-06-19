Казах и двое голландцев прорывались в Чернобыльскую зону

Машина пыталась незаконно пересечь запретную территорию, повредив ограждение, сообщает пресс-служба МВД.

В машине находилось трое мужчин: двое 33 и 23 – летних граждан Нидерландов и 23-летнего гражданина Казахстана. Милиционерам задержанные сообщили, что они туристы. Правоохранители с помощью переводчика объяснили незваным гостям, что Законодательством Украины пересекать Чернобыльскую территорию отчуждения и обязательного отселения строго запрещено, к тому же нарушая закон, молодые люди серьезно рисковали своим здоровьем и жизнью.

Сейчас сотрудники милиции и администрации зоны отчуждения выясняют причины пересечения иностранцами загрязненной радиацией территории, по данному факту проводится проверка.