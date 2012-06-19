Девальвация гривны привела к массовому оттоку депозитов

Доверие населения к банковской системе вновь снизилось, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

В мае общий депозитный портфель граждан вырос всего на 38 млн грн, или 0,011%, сообщили вчера в Нацбанке, тогда как в начале года среднемесячный прирост портфеля составлял 6,55 млрд грн. Участники рынка объясняют прекращение притока новых вкладов снижением курса гривны. "Это вопросы к Нацбанку. Он начал отпускать курс гривны, и доллар сразу же начал расти на наличном рынке, поэтому никто не несет в банки гривну (за май поступило 243 млн грн.) — все боятся предстоящей девальвации и думают, что она уже началась. Идет отток депозитов, поскольку население не понимает, что будет с курсом, и вкладывает деньги в недвижимость и товары, потому что боится роста цен",— объяснил председатель правления одного из крупных банков. В мае курс доллара достиг двухлетнего максимума — 8,072/8,087 грн/$, после чего в июне его цена повысилась еще больше и достигла 8,108/8,113 грн/$.

Любопытно, что, несмотря на рост курса доллара, население не спешило нести средства на валютные депозиты — их объем сократился в мае на 205 млн грн. И это притом что за май население купило у банков иностранной валюты на $1,88 млрд. "Главная причина — это ожидание девальвации. Пока паники нет, но уже непонятно, куда двигаться дальше — это выжидательный период",— считает старший аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Евгений Гребенюк. Такие опасения заставили предприятия сократить валютную задолженность в мае на 5,2 млрд грн. "Банки всеми способами мотивируют своих клиентов конвертировать валютные кредиты в гривневые, потому что опасаются высоких валютных рисков",— отмечает Евгений Гребенюк.

Одновременно предприятия продолжают забирать свои депозиты — только за май на сумму 3,86 млрд грн. С начала года они уже изъяли 16,7 млрд грн. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что эти средства сейчас выводятся из Украины из-за возросших политических рисков в стране. В этих условиях банки не могут наращивать выдачу кредитов.