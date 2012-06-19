ЕС отменил дополнительные пошлины на украинскую селитру

Об этом пишет «Коммерсант-Украина».

Как отмечается в сообщении издания, теперь украинская продукция может импортироваться по общей ввозной пошлине в 6,5% от таможенной стоимости (около 16 евро исходя из цен на украинскую селитру на условиях FOB Черное море). До сих пор по этой ставке мог экспортировать свою продукцию только один производитель — черкасский "Азот", и то в рамках квоты около 30 тыс. т в год, а поставки сверх этого объема и для остальных производителей облагались дополнительной пошлиной в размере 29,26-33,25 евро за тонну. Для сравнения, емкость европейского рынка — порядка 10 млн т, или около 3 млрд евро в нынешних ценах.

Владельцем всех украинских производителей аммиачной селитры является Ostchem Holding, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа. В нее входят концерн "Стирол", черкасский и северодонецкий "Азоты", а также "Ровноазот". Объем производства аммиачной селитры в 2011 году — 2,44 млн т.

Украинские предприятия неоднократно пытались отменить действие пошлин. В 2006 году черкасский "Азот" даже добился начала расследования, которое могло привести к пересмотру ограничений. Но в 2007 году действие пошлины было продлено. Лишь в 2008 году завод совместно с российскими "Акроном" и "Еврохимом" (их продукция также облагалась дополнительной пошлиной) получил квоту на импорт аммиачной селитры в ЕС в объеме порядка 100 тыс. т.

По оценке экспертов, текущая стоимость аммиачной селитры на рынках Западной Европы составляет 260-280 евро за тонну (около $330-350). Для сравнения, украинская аммиачная селитра продается по $310 за тонну (FOB Черное море) и $330 за тонну (DAF граница Украина—ЕС).

Но украинским производителям пока рано радоваться. По правилам ЕС антидемпинговые ограничения могут быть продлены в случае подачи апелляции заинтересованными лицами в течение двух недель. Вчера в Европейской ассоциации производителей удобрений (EFMA) пообещали подать такую заявку и добиться продления антидемпинговых ограничений в отношении украинской продукции. "Промышленность ЕС способна очень быстро защитить своего производителя с помощью известных контролирующих статистических систем и торговой экспертизы", - говорится в сообщении ассоциации.