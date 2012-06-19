В Киеве «заминировали» жилой дом

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в частности, в милицию по спецлинии “102” позвонил по телефону неизвестный, который заявил, что в доме по одной из улиц города заложена взрывчатка.

На время проведения обследования эвакуация не проводилась. Взрывоопасные предметы не выявлены.

Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал 30-летний местный житель без постоянного места работы.