Милиция расплачивается с информаторами-наркоманами «дозами» и деньгами

Неофициально милиционеры говорят, что сведения осведомителей помогают ежегодно раскрывать около 80% преступлений, пишет «Сегодня».

«Без информаторов жить нельзя, это особо ценные люди, некоторым даже регулярно платим деньги — от 100 до 450 грн в месяц, — говорит источник в киевской милиции. — Для этого даже создана специальная статья расходов». Впрочем, в основном информаторы работают бесплатно.

«Это люди, которые при разных обстоятельствах нарушили закон, но остаются на свободе. Не потому, что их не поймали, а потому что на них есть достоверный компромат, который в любую минуту может перерасти в уголовное дело. В основном это злостные хулиганы. Во время чемпионата с ними работаем плотнее, чтобы заранее знать о возможных массовых драках или даже убийствах. Если происходит преступление в их районе, то они должны попытаться узнать, кто к этому причастен. Например, к кражам из автомобилей и квартир часто причастны их знакомые, которым нужны деньги на наркотик».

Кстати, наркоманы, говорит источник, в основном и получают дивиденды от милиции. «Даем или деньги, или дозу. Откуда наркотики? Достать дозу не проблема. У некоторых оперов в загашниках есть наркотики, были и у меня, сейчас в сейфе нет», — говорит источник.

Один из столичных экс-оперов, который недавно ушел на пенсию, пожаловался, что с его уходом за решетку угодил его информатор, который помог разоблачить несколько притонов: «Парень проворовался и былые заслуги ему не помогли. Пошел по этапу. А жаль».

Как рассказали в региональных УМВД, у них с информаторами сложнее, чем в Киеве. «Денег на них сейчас нет, в отличие от советских времен и первых лет независимости, где-то до 1995 года. Например, во время Евро одна из наших задач — узнавать о готовящихся драках и куда в очередной раз поедут раздеваться активистки Femen. Среди них своих информаторов нет, поэтому узнаем другими методами», — говорит один из руководителей в облмилиции.

Официально в милиции работы с информаторами не комментируют. «Вопросы оперативно-розыскной деятельности — это служебная информация», — сказал спикер МВД Владимир Полищук.