В Софии Киевской из-за нового руководства увольняются ведущие ученые

Как рассказал источник газеты "Коммерсант-Украина", коллектив музея настроен против нее, исходя из опасений, что она закроет научный отдел заповедника.

"С ее приходом будет уничтожена научная часть заповедника. Наши опасения небезосновательны - например, с приходом нового директора Марины Громовой в национальный заповедник" Быковнянские могилы ", научный отдел был полностью ликвидирован", - сказал собеседник.

"У меня нет информации о том, что там будут что-то закрывать. Наоборот, мы будем развивать разные направления в работе музея", - заявил директор департамента культурного наследия и культурных ценностей Минкульта Андрей Винграновский.

Сама Сердюк заверила, что "ни о каком закрытии научного отдела речь не идет. На ближайшей неделе я буду знакомиться с планами научно-исследовательских работ. Мы будем определяться, в каком ключе будут продолжаться дальнейшие исследования Софийского собора".

По ее словам, в первую очередь будут выполняться решения наблюдательного совета "Софии Киевской" по вопросам проведения ремонтно-реставрационных работ, научных и археологических исследований.

Между тем ведущий научный сотрудник заповедника, доктор исторических наук, профессор Надежда Никитенко уже написала заявление об увольнении.

"Новый человек развернул такую программу своей деятельности, что ни о какой науке и речи быть не может. Ведь она была среди тех, кто клеймил нас позором, когда речь зашла о праздновании тысячелетия Софии Киевской", - сказала Никитенко.

Следует отметить, что в сентябре 2011 года прошли торжественные мероприятия, связанные с празднованием тысячелетия Софийского собора, но при этом среди историков до сих пор не существует единого мнения по поводу даты начала строительства храма.

Напомним, Сердюк была назначена гендиректором Национального заповедника "София Киевская" 15 июня приказом министра культуры Михаила Кулиняка.