Первые последствия греческих выборов: подешевело золото

Об этом свидетельствуют данные бирж, пишет РИА «Новости».

Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов потерял в цене 0,1%, или 1,1 доллара, подешевев до 1627 долларов за тройскую унцию.

Как стало известно после обработки 100% бюллетеней после парламентских выборов в Греции, партия "Новая демократия", выступающая за соблюдение мер жесткой экономии, получила 29,7% голосов и 129 мест в 300-местном парламенте страны. При этом леворадикальная коалиция СИРИЗА набрала 26,9% голосов и получит 71 место. Левоцентристская партия ПАСОК набирает 12,3% и претендует на 33 места. Лидер ПАСОК Эвангелос Венизелос заявил в понедельник, что не следует терять время, и новый кабинет министров должен быть сформирован как можно скорее.

Между тем, инвесторы обратили внимание на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанное в мексиканском Лос-Кабосе, где проходит саммит глав государств G20. По словам немецкого лидера, новому правительству Греции не стоит ждать ослаблений условий предоставления международной финансовой помощи от "тройки"кредиторов.