Турпоток в Крым в этом году уже перевалил за миллион человек

"Наибольший рост турпотока наблюдается в Судаке и Феодосии, где на 20% и 15% соответственно увеличилось количество организованных отдыхающих. В Евпатории и Алуште этот показатель вырос на 7% и 5% соответственно. При этом в Ялте количество организованных туристов осталось на уровне прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев сообщил также, что количество зарубежных туристов выросло почти на 10%, в основном - за счет белорусов и россиян.