Члены движения "За наших детей" написали Азарову и Богатыревой

Они заявляют о нарушении прав человека в ходе медицинской реформы, проводимой в Днепропетровской области. Об этом говорится в письме, текст которого передан УНИАН.

«Сегодняшняя система реформирования медицины в Днепропетровской области грубо нарушает права человека и, прежде всего, детей, на получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи", - подчеркивается в письме.

По словам авторов открытого письма, сегодня миллионный Днепропетровск обеспечен семейными врачами лишь на 25% от необходимого, а высококвалифицированных семейных врачей единицы. При этом переподготовка врачей идет «в ускоренном режиме под сильнейшим прессингом со стороны областного управления здравоохранения».

Члены родительского движения отмечают, что после создания амбулаторий вместо поликлиник появились смешанные потоки пациентов из беременных женщин, детей с инфекционными заболеваниями, пожилых людей. Также в амбулаториях грубо нарушены санитарно-гигиенические, противопожарные, строительные нормы, что влечет за собой угрозу возникновения эпидемий.

"До реформы обследовать ребенка, сделать прививку, оформить в детский сад или школу можно было в одной поликлинике. Сегодня для этого родители с детьми вынуждены ездить в 2-3 разных места", - говорится в письме.

Его авторы указывают и на проблемы взрослых пациентов, у которых в ходе реформы возникли трудности попасть на прием к узким специалистам.

Сегодня, чтобы пациенту попасть к врачу, получить консультацию узких специалистов необходимо затратить времени в 2-3 раза больше, чем раньше. Люди жалуются, что взять талончик к узкому специалисту невозможно. Как результат, пациенты стали чаще прибегать к самолечению.

«Медреформа показала, что хорошо для окраин города и частного сектора, то не подходит для «спальных» районов. Предлагаем внести необходимые изменения в законы и постановления для создания смешанной системы, с использованием дифференцированного подхода к реформированию медицины Мы требуем, чтобы в Днепропетровск была срочно направлена комиссия Министерства здравоохранения для анализа последствий таких реформирований», - отмечается в открытом письме.

Письмо сопровождается картой Днепропетровска с отметкой проблемных лабораторий, подборкой отзывов жителей города о медреформе и 130 подписями родителей – противников реформирования отрасли подобным образом с городских сайтов и форумов, более 130 подписей родителей выступающих против такой медреформы. Кроме того члены движения направляют Н.Азарову и Р.Богатыревой предложения по переформатированию медреформы.

1 июня они были переданы руководству Днепропетровской облгосадминистрации, однако ответа на них не поступило.