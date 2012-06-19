Евро-2012 не улучшит мнение об Украине среди иностранцев (опрос)

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой фирмой Trendscope по заказу Travel Industry Club, представляющего интересы немецкого турбизнеса.

«Внимание футбольных болельщиков всего мира приковано к Украине из-за проходящих на ее территории матчей ЧЕ-2012, однако футбольный праздник не сделал эту страну более привлекательной для туристов», - отмечает издание.

Так, согласно данным этого опроса, 68% менеджеров в сфере туризма полагают, что Евро-2012 не позволит сделать Украину более привлекательной страной для туристов, а 62% сомневаются в том, что репортажи в преддверии и во время чемпионата Европы по футболу будут иметь позитивные последствия для турбизнеса этой страны.

При этом почти две трети респондентов (69%) считают, что СМИ объективно и взвешенно освещают ситуацию в Украине, которая подвергается резкой критике за судебное преследование бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Что касается Польши, на территории которой также проходит часть матчей ЧЕ-2012, то лишь 21% опрошенных полагает, что эта страна пострадает от негативного имиджа Украины.

Опрос, однако, показал, что оба эти государства страдают от принципиальной проблемы: будучи странами Восточной Европы, они имеют преимущественно негативный имидж и потому недооцениваются туристами. Такого мнения придерживается 81% участников опроса.

В свою очередь, напоминает Deutsche Welle, премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая 17 июня в эфире харьковского областного телевидения, обвинил западные СМИ в том, что они дают недостоверную информацию о стране. Он предложил использовать Евро-2012, чтобы открыть иностранцам правду об Украине. Оппозицию премьер обвинил в том, что она создала в Европе завесу лжи, обмана, пропаганды против Украины, в результате чего, по мнению политика, у иностранных туристов перед поездкой сложилось неадекватное представление о стране.