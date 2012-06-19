Французские предприниматели подняли вопрос о налогах в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине, а также с представителями ведущих французских компаний в Украине заявил председатель ГНСУ Александр Клименко.

По его словам, таких судебных дел «не так много». «Мы должны разделять, там где были убытки, где действительно с нашей стороны вопросы к переносу убытков, мы их четко мониторим, мы их понимаем. И как только вступит в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс, пойдем навстречу бизнесу и прекратим обжалование», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Государственная налоговая служба своим письмом разъяснила, что убытки предприятий за 2010 год и прошлые годы переносить на второй квартал 2011 года нельзя. После этого ГНСУ начала проводить камеральные проверки, по итогам которых снимались данные убытки и доначислялся налог на прибыль..

В то же время эксперты отмечают, что Налоговый кодекс однозначно дает ответ на данный вопрос: все убытки должны быть перенесены на последующие периоды.

Справка УНИАН. В изменениях в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с 1 июля 2012 года, предусмотрено право частично переносить убытки с предыдущих периодов.