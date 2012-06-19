Назначен глава правления НАК “Надра Украины”

Соответствующее распоряжение от 18 июня 2012 г. № 362-р обнародовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 г. Министерство охраны окружающей природной среды Украины назначило В. Пономаренко членом правления НАК «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

«Надра Украины» в 2011 году увеличила прибыль в 2,3 раза – до 11,3 млн грн.