На дне реки нашли автомобиль с телом водителя

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области, сообщение об этом 17 июня поступило от начальника коммунальной спасательно-водолазной службы города Купянска.

Автомобиль был обнаружен на 4-метровой глубине возле пляжа на реке. Внутри авто находился труп его владельца, мужчины 1977 года рождения. По данному факту ведется расследование.

По данным пресс-службы, на протяжении последней недели на водоемах Харьковской области произошло 12 несчастных случаев, на которых погибли люди, 3 человека - травмированы.