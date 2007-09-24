В Кременчуге отбили ноги яйцу
17:51, 24 сентября 2007Общество
1412 0
Памятник отправили на реконструкцию
В Центральном парке культуры и отдыха Кременчуга «Приднепровский» неизвестные разбили памятник яйцу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-мэр Василий ХОМЕНКО.
По его словам, памятник был изуродован неизвестными. «Нос, ноги яйца отломаны», - рассказал вице-мэр. Памятник отправлен на реконструкцию.
Как сообщал УНИАН, памятник яйцу был установлен в парке в 2003 году. Он изготовлен из бетона. Высота памятника - около четырех метров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter