В Кременчуге отбили ноги яйцу

В Центральном парке культуры и отдыха Кременчуга «Приднепровский» неизвестные разбили памятник яйцу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-мэр Василий ХОМЕНКО.

По его словам, памятник был изуродован неизвестными. «Нос, ноги яйца отломаны», - рассказал вице-мэр. Памятник отправлен на реконструкцию.

Как сообщал УНИАН, памятник яйцу был установлен в парке в 2003 году. Он изготовлен из бетона. Высота памятника - около четырех метров.