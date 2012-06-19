Участники акции в поддержку украинского языка отбились от пьяных оппонентов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, инцидент произошел 18 июня вечером.

В частности, по данным главка милиции, около 20 представителей УНП проводили свою санкционированную акцию, когда двое неизвестных молодых мужчин начали вмешиваться в нее.

На замечания и просьбы митингующих не мешать, молодые люди не реагировали. Чтобы их «успокоить», один из участников акции применил баллончик с аэрозолем, после чего конфликт был исчерпан.

Вмешательство милиции не понадобилось, отметили в ОСО.