Участники акции в поддержку украинского языка отбились от пьяных оппонентов
00:48, 19 июня 2012Общество
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В Киеве в Парке им. Шевченко двое нетрезвых мужчин пытались затеять конфликт со сторонниками Украинской народной партии, которые проводили акцию в поддержку украинского языка.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, инцидент произошел 18 июня вечером.
В частности, по данным главка милиции, около 20 представителей УНП проводили свою санкционированную акцию, когда двое неизвестных молодых мужчин начали вмешиваться в нее.
На замечания и просьбы митингующих не мешать, молодые люди не реагировали. Чтобы их «успокоить», один из участников акции применил баллончик с аэрозолем, после чего конфликт был исчерпан.
Вмешательство милиции не понадобилось, отметили в ОСО.
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