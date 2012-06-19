Раскрыто дело об убийстве испанца в Донецке

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник во время встречи с консулом посольства Испании Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, информировали УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

По словам В.Фаринника, сейчас все трое обвиняемых в убийстве находятся под стражей, сотрудничают со следствием и полностью признали свою вину.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» и ч.4 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. При этом в МВД отметили, что один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Со своей стороны консул Испании выразил благодарность лично министру внутренних дел Виталию Захарченко, донецким правоохранителям за оперативное реагирование и задержание злоумышленников.

Также Л.де Монтенегро поинтересовался у представителей правоохранительного ведомства о возможности получения им личных вещей погибшего, поскольку женой погибшего на его имя выдано поручение, и он в дальнейшем будет представлять ее права. На что получил положительный ответ от В.Фаринника, который отметил, что в случае поступления письменного обращения по этому поводу и предоставления соответствующего поручения жены потерпевшего, вещи погибшего гражданина Испании, на которых не содержится следов преступления, будут переданы консулу.

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Как сообщалось, 16 мая в дежурную часть Ворошиловского райотдела милиции в Донецке поступило сообщение об исчезновении 46-летнего гражданина Испании, который два дня назад утром ушел из гостиницы и не вернулся.

Через 48 часов после поступления информации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали трех злоумышленников.

Установлено, что убийство иностранца было предварительно спланировано и совершено из корыстных побуждений с целью завладения личными вещами испанца, представлявшими большую материальную ценность.