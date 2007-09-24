На трассе Киев-Чоп грузовик раздавил маршрутку с пассажирами (фото)

В субботу в 08:30 утра на 153 км автодороги Киев-Чоп, поблизости с. Ивановка Житомирской области, водитель грузового автомобиля "DAF TE 95", двигаясь в сторону Киева, выполнял левый поворот.

Не предоставив преимущество в движении, он совершил столкновение с микроавтобусом "IVECO 35", который двигался в направлении г. Ровно. На момент ДТП в микроавтобусе находились 18 пассажиров, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате происшествия водитель и одиннадцать пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения (в основном переломы конечностей).

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