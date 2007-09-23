Ющенко ужас охватывает

В ближайшее время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намеревается подписать Указ об утверждении Концепции реформирования Государственной криминально-исполнительной службы. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время посещения Бережанской воспитательной колонии для несовершеннолетних на Тернопольщине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО отметил, что задача государства относительно пенитенциарной системы – обеспечить реализацию наказания в виде лишения свободы в соответствии с европейскими требованиями и стандартами. «Политика государственного «ГУЛАГа» должна отойти в прошлое», – убежден Глава государства и прибавил: «Эти люди требуют достойного человеческого обращения, и они не должны формировать зло на тех, кто за забором».

Относительно существования проблем криминально-исполнительной службы, Президент отметил, что они касаются режима содержания и питания заключенных, получения ими образования, предоставления медицинской помощи, организационно-методологической работы в заведениях наказания.

«Досадно, что правительство сегодня не развязало вопросы по производственным предприятиям таких заведений, которые имеют долги перед бюджетом. Ужас охватывает, когда кто-то в правительстве смотрит на эти вещи, как на прагматическую экономику. Ведь задача экономики в таких заведениях – не нажиться, не получить прибыль, а обеспечить продолжение учебного, профессионального процесса», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил ряд позитивных сдвигов, которые произошли в заведениях отбывания наказания на протяжении последнего времени. Речь идет, в частности, об уменьшении заболеваемости на туберкулез и вопросе образования. В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что в Бережанской колонии высшее образование в прошлом году заочно получили 2 воспитанника.

Общаясь с воспитанниками Бережанской воспитательной колонии, В.ЮЩЕНКО отметил, что система учреждений отбывания наказаний, бесспорно, должна быть изменена на лучшее. «От имени государства я буду делать все возможное, чтобы ваш статус гуманизировался с каждым годом. Нам нужно как можно быстрее отказаться от советской системы криминально-исполнительной службы», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал ребят не «опускать руки» и вернуться в полноценную общественную жизнь достойными гражданами.

Глава государства также провел короткое совещание с руководителями учреждений Государственной криминально-исполнительной службы, посвященное вопросам реформирования ведомства.